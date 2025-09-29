Скидки
«Почему-то такие карточки иногда появляются». Арбитр Федотов — о наказании Батракова

«Почему-то такие карточки иногда появляются». Арбитр Федотов — о наказании Батракова
Аудио-версия:
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Яна Бобровского показать жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову в матче 10-го тура РПЛ, в котором железнодорожники победили казанский «Рубин» (1:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

«На 39-й минуте Бобровский ошибочно показал жёлтую Батракову. Не было никакой грубой игры, футболист «Локомотива» просто поставил ногу рядом, никуда не попал. Непонятная жёлтая, хотя Бобровский игрой управлял. Почему-то такие карточки иногда появляются», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Алексей Батраков появился на поле с первых минут во встрече с «Рубином» и отыграл весь матч. Единственный гол был забит полузащитником Дмитрием Бариновым.

