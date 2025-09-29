Скидки
Вратарь клуба 5-го испанского дивизиона скончался от удара по голове во время матча

19-летний вратарь клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес умер после удара по голове, полученного во время матча пятого дивизиона чемпионата Испании с «Ревильей».

«RFEF (Королевская испанская футбольная федерация. – Прим. «Чемпионата») присоединяется к семье, друзьям и товарищам по команде в трауре по Раулю Рамиресу Осорио, вратарю клуба «Колиндрес», скончавшемуся сегодня.

Мы всецело поддерживаем и воодушевляем кантабрийский футбол. Никто не должен уходить так рано.

Покойся с миром», – заявляет Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в своём аккаунте в соцсети X.

Молодой голкипер получил травму головы во время столкновения с соперником, после чего у испанца случилась остановка сердца. Ему оказали помощь сначала его тренер Рафа де Пенья, а затем медсестра из числа болельщиков. В машине скорой помощи у игрока произошла повторная остановка сердца. Рамиреса доставили в больницу, где в понедельник он скончался.

