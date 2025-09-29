Арбитр Федотов высказался о решении судьи не удалять Садулаева за фол на вратаре «Акрона»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Евгения Кукуляка не удалять форварда «Ахмата» Лечи Садулаева за фол на голкипере «Акрона» Виталии Гудиеве на 57-й минуте. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

«Несложная игра, Кукуляк хорошо её вёл. Но на 57-й минуте не удалил Садулаева. Непонятно, для чего игрок «Ахмата» это делал — с разбега перед первым ассистентом Мосякиным и, как кажется, на глазах у Кукуляка прыгнул во вратаря. Кукуляк быстро показал жёлтую, но здесь всё говорит за красную: контакт, скорость, прыжок, прямая нога, шипы, удар в голеностоп. И неважно, вскользь или нет. Если бы попал ещё жёстче, был бы перелом ноги.

Надо отдать должное вратарю: он не стал исполнять и показывать, что его убили. Стерпел и продолжил игру. Однако VAR в лице Шадыханова был обязан вмешаться и позвать Кукуляка для оценки эпизода. Неважно, оставил бы тот своё мнение или нет, но мы бы понимали, что оценка идёт по VAR. Да и первый ассистент должен был подсказать, что это красная. Мосякин — авторитетный судья, долго работает. Непонятно, с чем это связано. Эпизод несложный», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ранее форвард «Акрона» Артём Дзюба выложил в социальной сети фото с последствиями столкновения для вратаря Гудиева.

Фото: из аккаунта Артёма Дзюбы в социальной сети

«Жёлтая карточка. В Гудиева прыгнули спокойно», — подписал пост с фотографией Дзюба, добавив смеющийся эмодзи.