Аршавин: каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин, являющийся болельщиком «Барселоны», пожелал удачи команде из Казахстана в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Надеюсь, победит «Кайрат». Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу (улыбается). Для русских и казахов преодолевать такие расстояния — привычное дело, для европейцев же это далеко.

Хаби Алонсо проделал огромную работу в «Байере», но ему будет тяжело играть подобным образом в «Реале». Даже если у него получится, игра команды будет отличаться от «Байера», — приводит слова Аршавина Sport.es.