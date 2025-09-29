Аршавин: каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу
Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин, являющийся болельщиком «Барселоны», пожелал удачи команде из Казахстана в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Надеюсь, победит «Кайрат». Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу (улыбается). Для русских и казахов преодолевать такие расстояния — привычное дело, для европейцев же это далеко.
Хаби Алонсо проделал огромную работу в «Байере», но ему будет тяжело играть подобным образом в «Реале». Даже если у него получится, игра команды будет отличаться от «Байера», — приводит слова Аршавина Sport.es.
