Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу

Аршавин: каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу
Комментарии

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин, являющийся болельщиком «Барселоны», пожелал удачи команде из Казахстана в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, победит «Кайрат». Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу (улыбается). Для русских и казахов преодолевать такие расстояния — привычное дело, для европейцев же это далеко.

Хаби Алонсо проделал огромную работу в «Байере», но ему будет тяжело играть подобным образом в «Реале». Даже если у него получится, игра команды будет отличаться от «Байера», — приводит слова Аршавина Sport.es.

Материалы по теме
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android