Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черноморец — КАМАЗ, результат матча 29 сентября 2025, счет 1:0, 12-й тур Первой лиги 2025/2026

«Черноморец» одержал победу над «КАМАЗом» в 12-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Жигулёв – 44'    

Единственный мяч в игре был забит на 44-й минуте. Отличился полузащитник «Черноморца» Илья Жигулёв.

Победа позволила «Черноморцу» довести количество набранных в сезоне очков до 12. Клуб из Новороссийска занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» имеет в своём активе 19 очков. Команда опустилась на седьмую строчку.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Позор!» и упрёки в антифутболе. Самая спорная тренерская отставка в Первой лиге
«Позор!» и упрёки в антифутболе. Самая спорная тренерская отставка в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android