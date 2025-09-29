«Черноморец» одержал победу над «КАМАЗом» в 12-м туре Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 44-й минуте. Отличился полузащитник «Черноморца» Илья Жигулёв.

Победа позволила «Черноморцу» довести количество набранных в сезоне очков до 12. Клуб из Новороссийска занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» имеет в своём активе 19 очков. Команда опустилась на седьмую строчку.