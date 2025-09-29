Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 29 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 сентября, состоялись шесть матчей в рамках 12-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей Первой лиги 29 сентября:

«Спартак» Кострома – «Волга» Ульяновск – 1:1;

«Енисей» – «Торпедо» Москва – 0:1;

«Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:2;

«Родина» – «Сокол» – 2:0;

«Черноморец» – «КАМАЗ» – 1:0;

«Нефтехимик» – «Арсенал» Тула – 1:0.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 27 очками, вторым идёт екатеринбургский «Урал» (24), третьим — воронежский «Факел» (24), четвёртым — «Челябинск» (22), пятым — волгоградский «Ротор» (21). В зоне вылета располагаются московское «Торпедо» (9), саратовский «Сокол» (8), «Чайка» из Песчанокопского (7).