Арбитр Федотов высказался о судье матча «Зенит» — «Оренбург»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе рефери Инала Танашева, работавшего в 10-м туре РПЛ на матче «Зенит» — «Оренбург». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:2 праздновали хозяева поля.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22' 2:0 Глушенков – 34' 3:0 Соболев – 74' 4:0 Глушенков – 77' 4:1 Ценов – 83' 4:2 Камилов – 88' 5:2 Глушенков – 90+2'
«У меня в рейтинге Танашев стабильно на первом месте. Департамент даёт ему и отдохнуть, и поработать, дозируют игры. Пока один из самых стабильных арбитров», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Победа позволила «Зениту» довести количество набранных в сезоне очков до 19 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице. Покер оформил нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.
