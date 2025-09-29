Арбитр Федотов высказался о судье матча «Зенит» — «Оренбург»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе рефери Инала Танашева, работавшего в 10-м туре РПЛ на матче «Зенит» — «Оренбург». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:2 праздновали хозяева поля.

«У меня в рейтинге Танашев стабильно на первом месте. Департамент даёт ему и отдохнуть, и поработать, дозируют игры. Пока один из самых стабильных арбитров», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Победа позволила «Зениту» довести количество набранных в сезоне очков до 19 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице. Покер оформил нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.