Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судье матча «Зенит» — «Оренбург»

Арбитр Федотов высказался о судье матча «Зенит» — «Оренбург»
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе рефери Инала Танашева, работавшего в 10-м туре РПЛ на матче «Зенит» — «Оренбург». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:2 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«У меня в рейтинге Танашев стабильно на первом месте. Департамент даёт ему и отдохнуть, и поработать, дозируют игры. Пока один из самых стабильных арбитров», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Победа позволила «Зениту» довести количество набранных в сезоне очков до 19 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице. Покер оформил нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков.

Материалы по теме
«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android