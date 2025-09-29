«Нефтехимик» победил тульский «Арсенал» в Первой лиге благодаря быстрому голу

Завершился матч 12-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Олег Соколов из Воронежа. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 10-й минуте встречи. После розыгрыша углового отличился нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов.

Победа позволила «Нефтехимику» довести количество набранных в сезоне очков до 17. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. У тульского «Арсенала» осталось 14 набранных очков. «Канониры» располагаются на 11-й строчке в чемпионате.