Опубликовано подробное расписание матчей 14‑го и 15‑го туров РПЛ

Мир Российская Премьер-Лига опубликовала подробное расписание 14‑го и 15‑го туров чемпионата России.

14-й тур

31 октября (пятница)

19:00. ЦСКА – «Пари НН»

1 ноября (суббота)

17:45. «Рубин» – «Динамо»
17:45. «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
20:15. «Зенит» – «Локомотив»
20:15. «Ростов» – «Акрон»

2 ноября (воскресенье)

12:00. «Оренбург» – «Сочи»
17:00. «Балтика» – «Ахмат»
19:30. «Краснодар» – «Спартак»

15-й тур

8 ноября (суббота)

14:00. «Динамо» – «Акрон»
16:30. «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
16:30. «Пари НН» – «Рубин»
19:00. «Сочи» – «Ростов»

9 ноября (воскресенье)

13:00. «Крылья Советов» – «Зенит»
15:15. «Локомотив» – «Оренбург»
17:30. «Ахмат» – «Спартак»
19:45. «Балтика» – «Краснодар»

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский ЦСКА, набравший 21 очко в 10 матчах. На второй строчке располагается «Локомотив», у которого 20 очков. Третье место у «Краснодара», который также набрал 20 очков в 10 играх, но уступает железнодорожникам по дополнительным показателям.

