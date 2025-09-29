Скидки
Мадридский «Реал» выразил соболезнования семье погибшего вратаря из пятой лиги Испании

Мадридский «Реал» выразил соболезнование семье и близким вратаря клуба «Колиндрес» Рауля Рамиреса, скончавшегося после удара по голове в матче пятого дивизиона чемпионата Испании с «Ревильей».

«Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине Рауля Рамиреса, 19-летнего вратаря клуба «Колиндрес».

Выражаем соболезнования его семье, близким, товарищам по команде и клубу. Пусть он покоится с миром», – заявляет столичный клуб в своём аккаунте в соцсети X.

Молодой голкипер получил травму головы во время столкновения с соперником, после чего у испанца случилась остановка сердца. Он скончался в больнице 29 сентября.

