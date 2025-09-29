Скидки
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Пари НН»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Пари НН»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов связал работу судьи Рафаэля Шафеева в матче 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» с дисквалификацией главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Несложная игра и хорошая работа Шафеева. Но заметьте: Станковича нет, и его штаб сразу другим стал. Анализируют, в ноутбуке сидят, игроков двигают. Судьям тоже стало спокойнее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ранее Станкович был дисквалифицирован на месяц и не может находиться на скамейке запасных «Спартака» в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России. Из технической зоны командой руководит ассистент сербского специалиста Ненад Сакич.

