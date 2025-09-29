Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Пари НН»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов связал работу судьи Рафаэля Шафеева в матче 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» с дисквалификацией главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

«Несложная игра и хорошая работа Шафеева. Но заметьте: Станковича нет, и его штаб сразу другим стал. Анализируют, в ноутбуке сидят, игроков двигают. Судьям тоже стало спокойнее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ранее Станкович был дисквалифицирован на месяц и не может находиться на скамейке запасных «Спартака» в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России. Из технической зоны командой руководит ассистент сербского специалиста Ненад Сакич.