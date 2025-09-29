Моуринью сравнил сложность матчей «Бенфики» в Лиге чемпионов с играми «Челси»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о «Челси» в преддверии матча команд во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится во вторник, 30 сентября, и начнётся в 22:00 мск.

«Чувствую себя как дома. Уже играл здесь, тренируя «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Но теперь я не «синий». Я «красный». И я хочу победить. «Я ожидаю, что две команды будут стремиться к победе. «Челси» будет играть только на победу, особенно после поражения в первом матче от «Баварии». Нам нужно хорошо обороняться, чтобы выиграть. Наша тактика — попытаться выиграть встречу.

Нам предстоит сразиться с «Челси», «Реалом» и «Ньюкаслом». Все эти матчи сложные. Поэтому завтра нам нужно будет бороться за очки. Встречи «Бенфики» в Лиге чемпионов сложнее, чем у «Челси», — приводит слова Моуринью журналист Бен Якобс в соцсети Х.

Моуринью тренировал «Челси» с 2004 по 2007, а также с 2013 по 2015 год. Он трижды становился чемпионом Англии, вдобавок к этому выиграв ещё пять трофеев внутри страны.

В Лиге чемпионов «Бенфике», помимо «Челси», «Реала» и «Ньюкасла», предстоит сыграть с «Байером», «Аяксом», «Наполи» и «Ювентусом». В 1-м туре «Бенфика» уступила «Карабаху».

«Челси», который в 1-м туре уступил «Баварии», осталось провести матчи с «Аяксом», «Карабахом», «Барселоной», «Аталантой», «Пафосом» и «Наполи».