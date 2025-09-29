Экс-игрок «Марселя» Товен может сыграть за сборную Франции впервые с 2019 года — RMC Sport

Нападающий «Ланса» Флорьян Товен включён в расширенный список сборной Франции на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает RMC Sport.

У Товена есть шанс сыграть за французскую национальную команду впервые с июня 2019 года: в своём последнем на данный момент матче за сборную Флорьян забил гол в ворота команды Андорры. Окончательная заявка сборной Франции будет объявлена в четверг, 2 октября.

В октябре сборная Франции сразится дома с Азербайджаном (10 октября) и с Исландией в гостях (13 октября). На данный момент национальная команда Франции с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы D.