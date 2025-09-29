Скидки
«Я не рад его травме». Щенсны высказался о повреждении вратаря «Барселоны» Гарсии

«Я не рад его травме». Щенсны высказался о повреждении вратаря «Барселоны» Гарсии
Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал травму вратаря каталонцев Жоана Гарсии и поделился эмоциями от вероятного выхода в стартовом составе в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Игра пройдёт 1 октября в 22:00 мск.

«Да, я мог бы быть счастлив, потому что снова играю за «Барсу», но не потому, что Жоан Гарсия травмирован. Его травма всё меняет.

Надеюсь, Жоан скоро вернётся в ворота, где он должен ещё долгое время защищать наши цвета. Моя роль ясна, и я хочу, чтобы он играл как можно лучше, и поддерживаю его. Я не рад его травме.

Я не ожидал, что буду играть в этих матчах в этом сезоне, и я просто постараюсь сделать всё возможное для команды. Я хочу убедиться, что мы не будем скучать по Жоану, потому что он отличный вратарь, он проделал фантастическую работу, и у него есть потенциал стать одним из лучших в мире. Это невероятно», – приводит слова польского вратаря Sport.es.

Ожидается, что Гарсия пропустит примерно четыре-шесть недель.

У «Барселоны» и «ПСЖ» уже 14 травмированных перед матчем в ЛЧ
У «Барселоны» и «ПСЖ» уже 14 травмированных перед матчем в ЛЧ
