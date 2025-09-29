«Спартак» повторил рекорд по сухим играм с одной командой, не пропустив от «Пари НН»

Победа «Спартака» над «Пари НН» (3:0) в рамках 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги стала для красно-белых шестым подряд сухим матчем с нижегородской командой в РПЛ. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», шесть матчей подряд без пропущенных голов — повторение клубного рекорда красно-белых. Ранее «Спартак» не пропускал в шести встречах кряду с нижегородским «Локомотивом» в период с 1992 по 1994 год.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.