Сафонов — о роли запасного в «ПСЖ». неприятно, мы до последнего не знаем, кто будет играть

Сафонов — о роли запасного в «ПСЖ». неприятно, мы до последнего не знаем, кто будет играть
Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался о своей роли резервного голкипера во французском клубе. В сезоне-2025/2026 воспитанник «Краснодара» не принял участия ни в одной встрече своей команды.

«На самом деле, быть запасным очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. Приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально. Но расстроиться – самое простое в этой ситуации», – написал Сафонов в своём аккаунте в социальной сети.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 17 играх во всех соревнованиях, пропустив 13 мячей.

«Если не буду играть, то зачем я нужен «ПСЖ?» Сафонов и Карпин — перед матчем сборной
