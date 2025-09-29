Защитник «Реала» Хёйсен попросил прощения у болельщиков после матча с «Атлетико»
Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен высказался после поражения от «Атлетико» в 7-м туре чемпионата Испании (2:5). Команда Хаби Алонсо потерпела первое поражение в сезоне. «Сливочные» пропустили пять голов от «матрасников» впервые за 75 лет.
Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14' 1:1 Мбаппе – 25' 1:2 Гюлер – 36' 2:2 Сёрлот – 45+3' 3:2 Альварес – 51' 4:2 Альварес – 63' 5:2 Гризманн – 90+3'
«Прошу прощения у болельщиков за эти выходные. Мы продолжим, нам предстоит долгий путь», – приводит слова Хёйсена издание AS в своём аккаунте в соцсети X.
Напомним, испанской команде предстоит сыграть с казахстанским «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнётся в 19:45.
