Защитник «Реала» Хёйсен попросил прощения у болельщиков после матча с «Атлетико»

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен высказался после поражения от «Атлетико» в 7-м туре чемпионата Испании (2:5). Команда Хаби Алонсо потерпела первое поражение в сезоне. «Сливочные» пропустили пять голов от «матрасников» впервые за 75 лет.

«Прошу прощения у болельщиков за эти выходные. Мы продолжим, нам предстоит долгий путь», – приводит слова Хёйсена издание AS в своём аккаунте в соцсети X.

Напомним, испанской команде предстоит сыграть с казахстанским «Кайратом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнётся в 19:45.