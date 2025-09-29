Сборную ЮАР лишили трёх очков в отборочном этапе чемпионата мира — 2026

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение снять со сборной ЮАР три очка в отборочном этапе чемпионата мира — 2026 в связи с задействованием дисквалифицированного футболиста. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Сборная ЮАР 21 марта обыграла команду Лесото со счётом 2:0, однако у команды победителей в этой игре выступил Тебохо Мокоена, который из-за перебора жёлтых карточек не имел права выходить на поле в этой встрече. Сборной ЮАР в этой игре засчитано техническое поражение. Помимо этого, Южноафриканская футбольная ассоциация обязана выплатить ФИФА штраф в размере 10 000 швейцарских франков, самому Мокоене вынесено предупреждение.

На данный момент сборная ЮАР с 14 очками занимает второе место в группе C, лидером является команда Бенина, у которой также 14 очков.