Уго Экитике извинился перед сокомандниками за пропуск матча с «Кристал Пэлас»

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике извинился перед товарищами по команде за своё удаление во встрече Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Из-за него французский форвард не смог принять участие в матче 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» со счётом 1:2.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сарр – 9'     1:1 Кьеза – 87'     2:1 Нкетиа – 90+7'    

«Моя красная карточка оказалась неуместна. Я был расстроен, наблюдая за игрой ребят дома в прошлую субботу.

Как я уже сказал, я приношу извинения всем, всем моим товарищам по команде. Это больше не повторится. Я двигаюсь дальше», – приводит слова Экитике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

Напомним, нападающий забил победный гол в ворота «Саутгемптона» и отпраздновал его, сняв футболку. На тот момент у игрока уже была жёлтая карточка. В результате Экитике получил второе предупреждение и был удалён с поля через минуту после своего гола.

