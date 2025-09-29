Уго Экитике извинился перед сокомандниками за пропуск матча с «Кристал Пэлас»

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике извинился перед товарищами по команде за своё удаление во встрече Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Из-за него французский форвард не смог принять участие в матче 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» со счётом 1:2.

«Моя красная карточка оказалась неуместна. Я был расстроен, наблюдая за игрой ребят дома в прошлую субботу.

Как я уже сказал, я приношу извинения всем, всем моим товарищам по команде. Это больше не повторится. Я двигаюсь дальше», – приводит слова Экитике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

Напомним, нападающий забил победный гол в ворота «Саутгемптона» и отпраздновал его, сняв футболку. На тот момент у игрока уже была жёлтая карточка. В результате Экитике получил второе предупреждение и был удалён с поля через минуту после своего гола.