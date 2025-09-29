В «Ливерпуле» объяснили, почему Кьеза не сыграет с «Галатасараем»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему нападающий Федерико Кьеза не примет участия в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Федерико немного задели в прошлой встрече с «Кристал Пэлас». Сегодня он попытался позаниматься, вышел на тренировку, но не смог провести её до конца, поэтому мы решили не брать его на игру с «Галатасараем», ведь через несколько дней у нас будет матч с «Челси», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».
В 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Атлетико» Мадрид (3:2), «Галатасарай» уступил «Айнтрахту» из Франкфурта (1:5).
