В «Ливерпуле» объяснили, почему Кьеза не сыграет с «Галатасараем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему нападающий Федерико Кьеза не примет участия в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Федерико немного задели в прошлой встрече с «Кристал Пэлас». Сегодня он попытался позаниматься, вышел на тренировку, но не смог провести её до конца, поэтому мы решили не брать его на игру с «Галатасараем», ведь через несколько дней у нас будет матч с «Челси», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Атлетико» Мадрид (3:2), «Галатасарай» уступил «Айнтрахту» из Франкфурта (1:5).