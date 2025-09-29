В Москве создали мусульманскую футбольную лигу

В Москве впервые создана мусульманская футбольная лига, получившая название UMMA LEAGUE.

«В Москве создана футбольная лига UMMA LEAGUE для того, чтобы объединить разрозненные команды и турниры духовных управлений мусульман под единый формат религиозного проекта, создав тем самым мусульманскую футбольную лигу столицы.

Важно, чтобы все участники соблюдали правила лиги, например, по соблюдению дресс-кода, когда нельзя показывать аурат (части тела, которые запрещено показывать другим людям, например, оголённый торс. – Прим. «Чемпионата»). Мат тоже под запретом – за это игрок получает предупреждение или дисквалификацию на несколько игр», — приводит слова главы UMMA LEAGUE Рината Каюмова «РИА Новости Спорт».

На данный момент лига проходит этап официальной регистрации, в неё входят 14 команд. Отмечается, что в лиге принимают участие и представители других конфессий. Играть в данном чемпионате смогут только любители, профессионалы имеют право принять участие лишь в роли консультанта или тренера. По словам Каюмова, создание лиги поддержали футболисты из команд Мир РПЛ, исповедующие ислам.