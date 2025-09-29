Скидки
Московское «Динамо» стало лидером 10-го тура РПЛ по количеству ТТД в чужой штрафной

Комментарии

Московское «Динамо» показало лучший результат по числу технико-тактических действий, выполненных в чужой штрафной площади, в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». В минувшем туре бело-голубые одержали выездную победу над «Крыльями Советов» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

По данным источника, показатель ТТД в чужой штрафной московского «Динамо» составил 31 действие.

По итогам трети чемпионата подопечные Валерия Карпина занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 15 набранных очков в 10 матчах. В 11-м туре РПЛ «Динамо» примет на своём поле «Локомотив». Игра пройдёт в субботу, 4 октября.

