Московское «Динамо» стало лидером 10-го тура РПЛ по количеству ТТД в чужой штрафной

Московское «Динамо» показало лучший результат по числу технико-тактических действий, выполненных в чужой штрафной площади, в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». В минувшем туре бело-голубые одержали выездную победу над «Крыльями Советов» (3:2).

По данным источника, показатель ТТД в чужой штрафной московского «Динамо» составил 31 действие.

По итогам трети чемпионата подопечные Валерия Карпина занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 15 набранных очков в 10 матчах. В 11-м туре РПЛ «Динамо» примет на своём поле «Локомотив». Игра пройдёт в субботу, 4 октября.