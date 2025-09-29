Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» подала в суд на Netflix за оскорбление клуба в фильме о Винисиусе

«Валенсия» подала в суд на Netflix за оскорбление клуба в фильме о Винисиусе
Аудио-версия:
Комментарии

«Валенсия» подала иск на стриминговый сервис Netflix за оскорбление чести и достоинства клуба в фильме видеоплатформы «Танцуй, Вини» о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре. Об этом сообщает AS.

По информации издания, стриминговый сервис не ответил на запрос испанского клуба изменить субтитры в фильме о бразильском фланговом нападающем. Во фрагменте, рассказывающем о встрече «летучих мышей» и «сливочных» на стадионе «Месталья» в 2023 году, болельщики скандируют оскорбления в адрес Винисиуса. Netflix в субтитрах указал, что фанаты «оранжевых» кричали слова «обезьяна», в то время как на видео отчетливо слышны скандирования «глупый, тупой».

Кроме этого, в фильме не сказано, что «Валенсия» приняла дисциплинарные меры к зрителям той игры. Тем самым стриминговый сервис создаёт негативный образ клуба.

Напомним, в 2023 году матч «Валенсии» и «Реала» закончился массовой потасовкой из-за оскорблений в адрес бразильского нападающего «сливочных», после чего произошёл скандал, так как болельщики «летучих мышей» были обвинены в расизме.

Материалы по теме
Винисиус Жуниор выиграл суд против испанского бизнесмена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android