Жена Фёдора Смолова высказалась о драке футболиста в «Кофемании»

Карина Истомина, жена чемпиона России в составе «Краснодара» Фёдора Смолова, рассказала о своей реакции на новость о драке мужа в московском кафе «Кофемания». Инцидент произошёл в мае текущего года. Осенью стало известно, что на футболиста заведено уголовное дело.

– Я, к сожалению, не могу это комментировать никак.

– Твои личные эмоции, когда ты увидела, что в СМИ всплыла информация?

– Могу сказать, что я очень сильно переживала. Это было эмоционально очень сложное время. Из-за этого лето было такое напряжённое. Но я продолжаю поддерживать своего мужа и написала об этом в телеграм-канале. Хорошо, что сейчас это напряжение снижается.

– На ваших отношениях это никак не отразилось?

– Конечно же, было напряжение. Вот люди говорят: «Вы, наверное, никогда не ругаетесь, всегда счастливы», – и всякое такое. Но все же ругаются в отношениях, это же нормально. Тут важен момент, как вы справляетесь с этими ссорами, кризисами. Хоть это и банально звучит, надо разговаривать, чтобы вы друг друга услышали. Был такой трудный период в наших отношениях, но сейчас всё нормально.

– Почему именно с футболистами происходят такие интересные ситуации?

– Думаю, все ситуации, которые происходят с медийными людьми, естественно, предаются большой огласке. Это тёмная сторона медийности. Очень часто со всеми это происходит, – сказала Истомина в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.