«Игроки боятся выступать за «МЮ» и выглядят потерянными». Агбонлахор — об Амориме

«Игроки боятся выступать за «МЮ» и выглядят потерянными». Агбонлахор — об Амориме
Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор призвал «Манчестер Юнайтед» расстаться с главным тренером команды Рубеном Аморимом. В прошлой встрече манкунианцы уступили «Брентфорду» со счётом 1:3.

«Взгляните на статистику Аморима: 33 матча, всего лишь девять побед, семь ничьих и 17 поражений, разница голов «-14», только пять встреч всухую. Это пора прекратить, футболисты уже боятся играть за «Манчестер Юнайтед». По игрокам видно, что они не сражаются за тренера, на прошлых выходных Бруну Фернандеш — капитан — во многих эпизодах не возвращался в оборону.

Они выглядят потерянными, в случае со многими игроками становится ясно, что «Манчестер Юнайтед» — слишком большой клуб для них. Мы продолжаем говорить об этом, каждый сезон всё повторяется, приходит новый тренер, и всё начинается заново. Смотреть на «Манчестер Юнайтед» становится просто утомительно», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Хави готов возглавить «Манчестер Юнайтед», его не смущает отсутствие еврокубков — Романо
