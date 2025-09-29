Евгений Ловчев сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о турнирных перспективах красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге, оценив шансы команды в борьбе за золотые медали с «Зенитом». В 10-м туре РПЛ подопечные Деяна Станковича разгромили «Пари НН» (3:0).

— За что будет бороться «Спартак»?

— За призовые места. Мне думается, что «Зенит» в борьбе за чемпионство всё равно предпочтительнее, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

По итогам трети чемпионата «Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» набрал 19 очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет чемпионскую гонку ЦСКА, у которого 21 очко.