Евгений Ловчев сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о турнирных перспективах красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге, оценив шансы команды в борьбе за золотые медали с «Зенитом». В 10-м туре РПЛ подопечные Деяна Станковича разгромили «Пари НН» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10' 2:0 Фернандеш – 36' 3:0 Фернандеш – 64'
— За что будет бороться «Спартак»?
— За призовые места. Мне думается, что «Зенит» в борьбе за чемпионство всё равно предпочтительнее, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
По итогам трети чемпионата «Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» набрал 19 очков и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет чемпионскую гонку ЦСКА, у которого 21 очко.
