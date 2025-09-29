Андрей Талалаев заявил, что победный гол ЦСКА в ворота «Балтики» был забит не по правилам

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о голе ЦСКА на 90+5-й минуте в ворота калининградцев в матче 10‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Иванов. Победу со счётом 1:0 одержали армейцы.

«Если мы сейчас обсуждаем игру, я согласен, что ЦСКА был лучше нас. Мы делали максимум того, что мы можем на сегодняшний день. Да, у нас совсем не получалась игра в быстрой ответной атаке, они не доходили до ударов. Но если мы будем обсуждать конкретно пропущенный гол на последней минуте, то там был наступ в нашей штрафной на Саусе, который после блока должен был переключиться на Дивеева, который забивал гол. Это все видят, но все об этом молчат.

Моя основная претензия — чтобы трактовка правил была обоюдной для всех. То, что мы совершаем тактические фолы чаще других, — я с этим согласен. Мои пацаны что могут, то и делают на поле, особенно с такой играющей командой», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».