Дженоа — Лацио, результат матча 29 сентября 2025, счет 0:3, 5-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» разгромил «Дженоа» в матче 5-го тура Серии А
Комментарии

Окончен матч 5-го тура Серии А, в котором встречались «Дженоа» (Генуя) и «Лацио» (Рим). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя). В качестве главного арбитра матча выступил Джованни Айрольди (Мольфетта).

Италия — Серия А . 5-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим
0:1 Канчелльери – 4'     0:2 Кастельянос – 30'     0:3 Дзакканьи – 63'    

Маттео Канчелльери вывел гостей вперёд на четвёртой минуте, Валентин Кастельянос на 30-й минуте удвоил преимущество команды, а третий гол римлян забил Маттиа Дзакканьи на 63-й минуте.

После этой игры «Дженоа» с двумя очками располагается на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лацио» с шестью очками находится на 12-й строчке.

В следующем туре «россоблу» 5 октября сыграют в гостях с «Наполи», «бьянкочелести» 4 октября дома встретятся с «Торино».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
