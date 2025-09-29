«Лацио» разгромил «Дженоа» в матче 5-го тура Серии А

Окончен матч 5-го тура Серии А, в котором встречались «Дженоа» (Генуя) и «Лацио» (Рим). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя). В качестве главного арбитра матча выступил Джованни Айрольди (Мольфетта).

Маттео Канчелльери вывел гостей вперёд на четвёртой минуте, Валентин Кастельянос на 30-й минуте удвоил преимущество команды, а третий гол римлян забил Маттиа Дзакканьи на 63-й минуте.

После этой игры «Дженоа» с двумя очками располагается на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лацио» с шестью очками находится на 12-й строчке.

В следующем туре «россоблу» 5 октября сыграют в гостях с «Наполи», «бьянкочелести» 4 октября дома встретятся с «Торино».