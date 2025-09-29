Скидки
Главный тренер «Кайрата» высказался об ошибках своей команды в матче со «Спортингом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал, какие ошибки его подопечные допустили в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Тринкан – 44'     2:0 Тринкан – 65'     3:0 Сантос – 67'     4:0 Кенда – 68'     4:1 Эдмилсон – 86'    

«Мы предупреждали ребят, что нам нельзя пятиться — слишком заходить в штрафную, так как там исполнение удара у игроков «Спортинга» на другом уровне. Может быть, в чемпионате Казахстана это и проходит, то есть с этих точек нам не так часто забивают. Мы предупреждали ребят, что нужно отодвигать игру от своих ворот, нужно выдвигаться.

Именно в том эпизоде я опорному за несколько минут до гола кричал: «Ближе к Тринкану, ближе«», потому что, когда мяч был на фланге, он всегда отскакивал в эту зону, а наши опорные часто смещались туда, и он [Тринкан] оставался там один. Второму нашему опорному я кричал: «Не смещайся туда слишком сильно, контролируй Тринкана, будь рядом с ним». Я не докричался, а он не успел перестроиться и дал ему пробить», — приводит слова Уразбахтина Sports.kz.

Напомним, казахстанскому клубу предстоит сыграть с мадридским «Реалом» в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнётся в 19:45.

