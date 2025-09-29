Скидки
Талалаев: легенда российского футбола Акинфеев бьёт в лицо игрока — за что жёлтая Андраде?

Талалаев: легенда российского футбола Акинфеев бьёт в лицо игрока — за что жёлтая Андраде?
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал стычку защитника калининградцев Кевина Андраде с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эпизод произошёл на 42-й минуте. Оба футболиста получили от судьи Сергея Иванова предупреждения.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Первая жёлтая Андраде показана ни за что. Когда уважаемый мной голкипер, легенда российского футбола Акинфеев бьёт в лицо футболиста — или ты тогда пропускаешь [эпизод], или за что была показана первая карточка Андраде? Эти нюансы — это вещи, которые меняют отношение к тому, что происходит. Футболисты, находясь на поле, это очень хорошо чувствуют. Мы не учим игроков падать, хвататься за лицо, мы учим доигрывать моменты. Но, к сожалению, мы приходим к тому, что та трактовка, которая сейчас ведётся — мы будем вынуждены делать как футболист «Ахмата», когда его еле цепляют в штрафной, а он падает.

Мы должны играть в футбол, да, может быть, немного простой. У нас не касается игрок, не провоцирует, его хлопают по лицу. Не знаю, не было удара, согласен, однако, когда вы начинаете понимать изнутри, оно немного по‑другому смотрится. При этом я снимаю шляпу перед ЦСКА за качество игры», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Кевин Андраде получил вторую жёлтую карточку на 83-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве. Единственный мяч в игре забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 90+5-й минуте.

