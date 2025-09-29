Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты матчей 5-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 29 сентября, завершился 5-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 5-го тура Серии А

Суббота, 27 сентября:

«Комо» — «Кремонезе» — 1:1;
«Ювентус» — «Аталанта» — 1:1;
«Кальяри» — «Интер» — 0:2.

Воскресенье, 28 сентября:

«Сассуоло» — «Удинезе» — 3:1;
«Рома» — «Верона» — 2:0;
«Пиза» — «Фиорентина» — 0:0;
«Лечче» — «Болонья» — 2:2;
«Милан» — «Наполи» — 2:1.

Понедельник, 29 сентября:

«Парма» — «Торино» — 2:1;
«Дженоа» — «Лацио» — 0:3.

По итогам 5-го тура лидерами чемпионата Италии являются «Милан», «Наполи» и «Рома», у каждой из этих команд по 12 очков, топ-4 замыкает «Ювентус» с 11 очками. В нижней части турнирной таблицы находятся «Пиза», «Дженоа» и «Лечче» (у всех — по два очка).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Лацио» разгромил «Дженоа» в матче 5-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android