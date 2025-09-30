Романо: боссы «Манчестер Юнайтед» ждут улучшений от Аморима, положение тренера небезопасно

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что терпение руководства «Манчестер Юнайтед» по отношению к главному тренеру команды Рубену Амориму начинает заканчиваться. По словам журналиста, решающими для португальца могут стать ближайшие матчи.

«Я говорил вам вчера, что у Гарета Саутгейта очень хорошие отношения с людьми из «Манчестер Юнайтед», поэтому у нас есть связь, но на данный момент я не в курсе конкретных переговоров. Я не в курсе каких-либо предложений.

Так что «Юнайтед» по-прежнему уважает своего тренера Рубена Аморима и ждёт, когда он добьётся улучшений, которые действительно нужны, начиная со следующей игры. Это может занять много времени. Так что за ситуацией с Рубеном Аморимом точно нужно следить. Я не говорю, что Аморим в абсолютной безопасности, потому что им нужно играть по-другому, ведь болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят видеть результат.

Однако это не значит, что «МЮ» уже встретился с Саутгейтом или начал процесс его назначения главным тренером. Так что давайте подождём и посмотрим, что будет дальше, но, конечно, следующие игры будут важны для Рубена Аморима», — сказал Романо в выпуске на личном YouTube-канале.