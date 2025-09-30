Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: боссы «Манчестер Юнайтед» ждут улучшений от Аморима, положение тренера небезопасно

Романо: боссы «Манчестер Юнайтед» ждут улучшений от Аморима, положение тренера небезопасно
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что терпение руководства «Манчестер Юнайтед» по отношению к главному тренеру команды Рубену Амориму начинает заканчиваться. По словам журналиста, решающими для португальца могут стать ближайшие матчи.

«Я говорил вам вчера, что у Гарета Саутгейта очень хорошие отношения с людьми из «Манчестер Юнайтед», поэтому у нас есть связь, но на данный момент я не в курсе конкретных переговоров. Я не в курсе каких-либо предложений.

Так что «Юнайтед» по-прежнему уважает своего тренера Рубена Аморима и ждёт, когда он добьётся улучшений, которые действительно нужны, начиная со следующей игры. Это может занять много времени. Так что за ситуацией с Рубеном Аморимом точно нужно следить. Я не говорю, что Аморим в абсолютной безопасности, потому что им нужно играть по-другому, ведь болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят видеть результат.

Однако это не значит, что «МЮ» уже встретился с Саутгейтом или начал процесс его назначения главным тренером. Так что давайте подождём и посмотрим, что будет дальше, но, конечно, следующие игры будут важны для Рубена Аморима», — сказал Романо в выпуске на личном YouTube-канале.

Материалы по теме
Судьба Аморима и дерби «Ливерпуль» — «Эвертон»: экспресс на АПЛ Судьба Аморима и дерби «Ливерпуль» — «Эвертон»: экспресс на АПЛ
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android