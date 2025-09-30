Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 29 сентября, завершился 6-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 6-го тура АПЛ

Суббота, 27 сентября:

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1;

«Манчестер Сити» — «Бёрнли» — 5:1;

«Лидс Юнайтед» — «Борнмут» — 2:2;

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 2:1;

«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:3;

«Ноттингем Форест» — «Сандерленд» — 0:1;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон» — 1:1.

Воскресенье, 28 сентября:

«Астон Вилла» — «Фулхэм» — 3:1;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» — 1:2.

Понедельник, 29 сентября:

«Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1.

По итогам 6-го тура лидером АПЛ с 15 очками является «Ливерпуль», на втором месте с 13 очками находится «Арсенал», в топ-4 также входят «Кристал Пэлас» (12) и «Тоттенхэм Хотспур» (11). В нижней части турнирной таблицы находятся «Бёрнли», «Вест Хэм Юнайтед» (по 4) и «Вулверхэмптон» (1).