«Арсенал» продлил контракт с Салиба до 2030 года, официальное объявление скоро — Романо

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о продлении контракта центрального защитника Вильяма Салиба с лондонским «Арсеналом». По словам журналиста, новое соглашение будет рассчитано до лета 2030 года.

«Новый контракт Вильяма Салиба с «Арсеналом» рассчитан на пять лет, до июня 2030 года. Всё готово. Салиба подписал новый контракт с «Арсеналом». И это отличная новость для «Арсенала», не только потому что Салиба остался, но и потому, что это произошло в начале сезона, чтобы избежать слухов и спекуляций об интересе «Реала».

Потому что мадридский «Реал» действительно интересовался Салиба, это не просто слухи в СМИ, и это очень важно для «Арсенала» и для самого Салиба. Андреа Берта, директор «Арсенала», хотел как можно быстрее продлить контракт, после того как в августе предложил игроку и его агенту новое соглашение.

Теперь всё сделано. Агент Салиба в Англии завершил все формальности, сделал фотографии, и скоро будет официальное объявление. Это замечательная новость для «канониров», потому что они смогут оставить в клубе ещё на пять лет одного из лучших игроков в мире», — сказал Романо в выпуске на личном YouTube-канале.