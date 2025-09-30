Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Торпедо» Кирильчик объяснил тяжёлый старт команды в сезоне Первой лиги

Бывший тренер московского «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о причинах тяжёлого старта команды в нынешнем розыгрыше Лиги Pari.

— Очень много сил и энергии было потрачено. Сейчас посвящаю время семье.

— Что в «Торпедо» пошло не так?
— Больше было положительного. Моё мнение, что мы провели фантастическую работу. Я говорю о прошлом сезоне.

Что пошло не так? Мы не смогли сыграть в РПЛ. Это было то, что мы заслужили. Очень серьёзная работа велась по комплектации, но после этой новости произошло опустошение во всём клубе. Это хуже, чем физические проблемы. Психологически было очень сложно.

У команды не было запала. Поэтому и произошли тренерские перемены, чтобы встряхнуть команду, — сказал Кирильчик в эфире «Матч ТВ».

