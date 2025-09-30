Патрульная машина дежурит возле отеля «Реала» в ночь перед игрой с «Кайратом» в ЛЧ

Сотрудники правопорядка дежурят возле отеля, в котором остановились футболисты мадридского «Реала», в ночь перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА с казахстанским «Кайратом». Команды сыграют во вторник, 30 сентября, на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Сообщается, что один служебный автомобиль припаркован непосредственно возле отеля и ещё несколько машин занимаются патрулированием района.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Реал» одержал победу над французским «Марселем» (2:1) на своём поле. «Кайрат» в стартовой встрече на турнире уступил «Спортингу» (1:4) в Португалии.