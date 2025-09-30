Скидки
Франция — ЮАР, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:1, 1-й тур U20 ЧМ-2025

Сборная Франции обыграла ЮАР на старте молодёжного чемпионата мира
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Франции встречалась с ЮАР. Встреча прошла в Чили на стадионе «Эль Теньенте» и закончилась победой французской команды со счётом 2:1.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Франция U20
Окончен
2 : 1
ЮАР U20
1:0 Бермон – 25'     1:1 Ah Shene – 33'     2:1 Мишаль – 80'    

В составе сборной Франции забивали Антони Бермон и Люка Мишаль. Единственный гол за национальную команду Франции забил Джоди Ли Эшен, реализовав пенальти.

В следующем туре сборная Франции встретится с США, а ЮАР сыграет с Новой Каледонией. Матчи пройдут 2 и 3 октября соответственно.

Действующим победителем турнира является сборная Уругвая, которая в финальной встрече 2023 года одолела национальную команду Италии со счётом 1:0.

