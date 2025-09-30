Сборная Франции обыграла ЮАР на старте молодёжного чемпионата мира

Завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Франции встречалась с ЮАР. Встреча прошла в Чили на стадионе «Эль Теньенте» и закончилась победой французской команды со счётом 2:1.

В составе сборной Франции забивали Антони Бермон и Люка Мишаль. Единственный гол за национальную команду Франции забил Джоди Ли Эшен, реализовав пенальти.

В следующем туре сборная Франции встретится с США, а ЮАР сыграет с Новой Каледонией. Матчи пройдут 2 и 3 октября соответственно.

Действующим победителем турнира является сборная Уругвая, которая в финальной встрече 2023 года одолела национальную команду Италии со счётом 1:0.