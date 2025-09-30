Скидки
«Не знаю, хорошо это или плохо». Президент «Кайрата» — о поражении «Реала» от «Атлетико»

«Не знаю, хорошо это или плохо». Президент «Кайрата» — о поражении «Реала» от «Атлетико»
Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о том, что «Реал» прилетел в Алма-Ату в сильнейшем составе на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Не знаю, хорошо это или плохо, что «Реал» потерпел поражение, но они приехали с лучшими игроками. Конечно, болельщики хотят увидеть звёзд мирового уровня вживую. Это будет настоящий праздник», — приводит слова Боранбаева Abc.es.

Перед встречей с «Кайратом» в Лиге чемпионов «Реал» разгромно проиграл «Атлетико» со счётом 2:5 в чемпионате Испании.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится сегодня, 30 сентября, в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск. Во встрече 1-го тура «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1).

