«Не знаю, хорошо это или плохо». Президент «Кайрата» — о поражении «Реала» от «Атлетико»

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о том, что «Реал» прилетел в Алма-Ату в сильнейшем составе на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю, хорошо это или плохо, что «Реал» потерпел поражение, но они приехали с лучшими игроками. Конечно, болельщики хотят увидеть звёзд мирового уровня вживую. Это будет настоящий праздник», — приводит слова Боранбаева Abc.es.

Перед встречей с «Кайратом» в Лиге чемпионов «Реал» разгромно проиграл «Атлетико» со счётом 2:5 в чемпионате Испании.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится сегодня, 30 сентября, в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск. Во встрече 1-го тура «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1).