«Раскрывайте их!» Ловчев рассказал, чем ему нравится нынешний «Локомотив»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о составе московского «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне очень нравится, что у «Локомотива» большая часть стартового состава состоит из российских футболистов. Это воспитанники нашего футбола. Они показывают, что не нужно покупать за 30–35 миллионов кого‑то, когда есть свои ребята. Раскрывайте их! Михаил Галактионов умеет работать с молодыми футболистами», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 20 очков после 10 матчей сезона-2025/2026 и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко.