«Барселона» планирует не допустить Ямаля на матчи отбора ЧМ-2026 с Грузией и Болгарией

«Барселона» планирует не допустить Ламина Ямаля к вызову в сборную Испании на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира против Грузии и Болгарии, поскольку последствия недавней травмы паха нападающего продолжают ощущаться, сообщает ARA.

«Барселона» хочет, чтобы Ямаль сыграл против «Пари Сен-Жермен» в эту среду в Лиге чемпионов, а также в это воскресенье с «Севильей». Однако тот факт, что футболист готов играть, не означает, что он полностью забыл о дискомфорте. Идея заключается в том, чтобы он мог сочетать соревнования с терапевтической работой, чтобы предотвратить повторную травму.

Отмечается, клуб уже активировал план, чтобы нападающий не попал в ближайшую заявку сборной Испании на два отборочных матча чемпионата мира в октябре.

