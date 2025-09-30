Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер костромского «Спартака» Пучков не исключил своего дебюта в РПЛ в качестве игрока

Комментарии

Помощник главного тренера костромского «Спартака» Сергей Пучков высказался о своём возможном участии в матчах Российской Премьер-Лиги в качестве игрока.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Уридия – 4'     1:1 Гарибян – 90'    
Удаления: нет / Шагиахметов – 67'

РПЛ для вас незакрытый гештальт. Чисто теоретически допускаете, что ещё и там сыграете в случае повышения Костромы?
— Поживём — увидим. Всё может быть. Я и тут спустя семь лет вернулся на поле. Кто знает, что будет завтра? — сказал Пучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Пучкову 40 лет. Он работает помощником главного тренера костромского «Спартака» Евгения Таранухина. Ранее во встрече 12-го тура Первой лиги с ульяновской «Волгой» (1:1) Пучков вышел на поле на 84-й минуте.

