«Почти семь лет не играл». Тренер костромского «Спартака» — о выходе на поле в Первой лиге

«Почти семь лет не играл». Тренер костромского «Спартака» — о выходе на поле в Первой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Помощник главного тренера костромского «Спартака» Сергей Пучков прокомментировал свою игру во встрече 12-го тура Первой лиги с ульяновской «Волгой» (1:1). Пучков вышел на поле на 84-й минуте.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
Волга Ул
Ульяновск
0:1 Уридия – 4'     1:1 Гарибян – 90'    
Удаления: нет / Шагиахметов – 67'

— Когда последний раз выходили на поле за команду мастеров? Сколько пауза составила?
— Весной 2019 года. Получается, почти семь лет не играл. А чуть раньше получил две жёлтые карточки, из-за которых не смог сыграть в этом году за костромской «Спартак» в Кубке. Одну дали за срыв атаки, другую — за грубую игру.

— Готовились выйти на поле против «Волги» или всё спонтанно получилось?
— Спонтанно. Изначально такой цели не стояло.

— Учитывая ваши габариты, задача была продавить ульяновскую защиту?
— Да, при счёте 0:1 стояла задача играть в атаку. Навал, навал, навал.

— Дебют удался?
— Раз сравняли, значит, удался. Обидно, что вничью сыграли. Но чем смог, тем помог. Эмоции хорошие. Приятно спустя столько лет появиться на поле. Соскучился по игре.

— Ждать продолжения в следующих матчах?
— Этого наперёд никто не знает — будет зависеть от результатов, характера игр, — сказал Пучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Пучкову 40 лет. Он работает помощником главного тренера костромского «Спартака» Евгения Таранухина. Во время профессиональной карьеры Сергей выступал за вторую команду киевского «Динамо», «Долгопрудный» и молодёжные сборные Украины различных возрастов.

