Стали известны слова перепалки между Винисиусом и Коке во время мадридского дерби

Во время мадридского дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» произошла словесная перепалка, участниками которой стали капитан красно-белых Коке Ресуррекьон и вингер «сливочных» Винисиус Жуниор.
Винисиус — Коке: «Ты просто плакса».
Коке — Винисиусу: «Смотри туда, на лучшего игрока [Мбаппе]. Он превзошёл тебя с тех пор, как пришёл в клуб, забудь про «Золотой Мяч».
Винисиус — Коке: «Он со мной, а не с тобой. Мы с ним вместе выиграем титулы, а ты ничего не выиграешь».
Винисиус — Ле Норману: «Каждый раз, когда я ему что-то говорю, он [Коке] идёт и жалуется в СМИ, каждый раз», — приводит слова игроков DAZN.
«Реал» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 набранными очками. «Атлетико» довёл количество очков до 12 и располагается на седьмой строчке.
