Стали известны слова перепалки между Винисиусом и Коке во время мадридского дерби

Во время мадридского дерби в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» произошла словесная перепалка, участниками которой стали капитан красно-белых Коке Ресуррекьон и вингер «сливочных» Винисиус Жуниор.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

Винисиус — Коке: «Ты просто плакса».

Коке — Винисиусу: «Смотри туда, на лучшего игрока [Мбаппе]. Он превзошёл тебя с тех пор, как пришёл в клуб, забудь про «Золотой Мяч».

Винисиус — Коке: «Он со мной, а не с тобой. Мы с ним вместе выиграем титулы, а ты ничего не выиграешь».

Винисиус — Ле Норману: «Каждый раз, когда я ему что-то говорю, он [Коке] идёт и жалуется в СМИ, каждый раз», — приводит слова игроков DAZN.

«Реал» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 18 набранными очками. «Атлетико» довёл количество очков до 12 и располагается на седьмой строчке.

