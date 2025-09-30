Скидки
Матвей Сафонов ответил, что бы выбрал — Москву или Париж

Комментарии

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос подписчиков в соцсетях, что бы вратарь предпочёл: Москву или Париж?

— Что предпочитаешь: Москву или Париж?
— На данный момент я бы выбрал Москву, потому что у меня там много друзей, хотя Париж тоже начинает ощущаться как родной, — написал Сафонов в своём аккаунте в социальной сети.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 17 играх во всех соревнованиях, пропустив 13 мячей. В нынешней кампании в активе россиянина ни одного матча в стартовом составе парижан во всех турнирах.

