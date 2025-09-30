Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов раскрыл, какие сложности испытал в адаптации в «ПСЖ»

Сафонов раскрыл, какие сложности испытал в адаптации в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос подписчиков в соцсетях, о своей адаптации во Франции и французском гранде.

— Как проходила твоя адаптация в новом клубе? Было ли это для тебя ожидаемо?
— Это было непросто, я не из тех людей, кто быстро вливается в коллектив. Кроме того, языковой барьер тоже создавал трудности. Но я был готов к испытаниям, поэтому не ожидал, что все пройдет легко.

— К чему дольше всего привыкал в новой стране? И есть ли что-то к чему не привык до сих пор?
— Тяжелее всего было принять то, что теперь мне нужно по каждому поводу обращаться за помощью из-за того, что я не понимаю, как все устроено в этой стране. Первое время это давалось достаточно тяжело, так как даже в самых простых вопросах мне нужна была помощь. До сих пор не привык к доставке — из трех посылок на этой неделе две потерялись, — написал Сафонов в своём аккаунте в социальной сети.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В прошлом сезоне россиянин принял участие в 17 играх во всех соревнованиях, пропустив 13 мячей. В нынешней кампании в активе россиянина ни одного матча в стартовом составе парижан во всех турнирах.

Материалы по теме
Матвей Сафонов ответил, что бы выбрал — Москву или Париж
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android