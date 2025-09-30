Сафонов раскрыл, какие сложности испытал в адаптации в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос подписчиков в соцсетях, о своей адаптации во Франции и французском гранде.

— Как проходила твоя адаптация в новом клубе? Было ли это для тебя ожидаемо?

— Это было непросто, я не из тех людей, кто быстро вливается в коллектив. Кроме того, языковой барьер тоже создавал трудности. Но я был готов к испытаниям, поэтому не ожидал, что все пройдет легко.

— К чему дольше всего привыкал в новой стране? И есть ли что-то к чему не привык до сих пор?

— Тяжелее всего было принять то, что теперь мне нужно по каждому поводу обращаться за помощью из-за того, что я не понимаю, как все устроено в этой стране. Первое время это давалось достаточно тяжело, так как даже в самых простых вопросах мне нужна была помощь. До сих пор не привык к доставке — из трех посылок на этой неделе две потерялись, — написал Сафонов в своём аккаунте в социальной сети.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В прошлом сезоне россиянин принял участие в 17 играх во всех соревнованиях, пропустив 13 мячей. В нынешней кампании в активе россиянина ни одного матча в стартовом составе парижан во всех турнирах.