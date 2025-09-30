Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов рассказал, слушает ли французский рэп в Париже

Матвей Сафонов рассказал, слушает ли французский рэп в Париже
Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился мыслями о любимой музыке, а также ответил на вопрос подписчиков в соцсетях о том, слушает ли он французский рэп.

— Твоя любимая песня.
— У меня нет какой-то конкретной любимой песни. Я постоянно открываю для себя новых исполнителей и добавляю их в свой плейлист. Но одно могу сказать точно: я очень скучаю по русской музыке.

— Вы слушаете французский рэп или нет?
— Для меня сейчас невозможно понять текст песни. Поэтому мне это не особо интересно на данный момент, — написал Сафонов в своём аккаунте в социальной сети.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В прошлом сезоне россиянин принял участие в 17 играх во всех соревнованиях, пропустив 13 мячей. В нынешней кампании россиянин сыграл ни в одном матче в стартовом составе парижан во всех турнирах.

