«Расскажу об этом детям через 10‑15 лет». Защитник «Кайрата» — о грядущей игре с «Реалом»

Защитник «Кайрата» Луиш Мата поделился ожиданиями в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Для нас большая честь сыграть с «Реалом». Каждый матч «Кайрата» в этом розыгрыше Лиги чемпионов имеет особое значение, а встреча с клубом, у которого наибольшее число побед в турнире, носит исторический характер. Этот поединок запомнится на долгое время. Я буду рассказывать о нём детям через 10‑15 лет. Мы хотим совершить нечто значимое.

Здесь любят футбол, и игра с «Реалом» станет праздником для болельщиков — они поддержат команду. Условия тоже другие: горы, воздушный режим отличается от мадридского. Дома нам комфортнее играть», — приводит слова Маты издание Cadena SER.

Матч «Кайрат» — «Реал» состоится на стадионе «Центральный» в Алма‑Ате сегодня, 30 сентября, и начнётся в 19:45 мск.

