Ловчев рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграет ЦСКА в предстоящем матче РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче команды с ЦСКА 11-м туре чемпионата России. Дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится 5 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало – 16:45 мск.

«ЦСКА выглядит более монолитно. Более сыграно. Но такие матчи, как ЦСКА — «Спартак», под это не подходят. Тот характер, который есть у любого поколения «Спартака», даст о себе знать. Я думаю, что «Спартак» победит, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После десяти туров РПЛ «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. ЦСКА, в свою очередь, единолично возглавляет турнирный зачёт, набрав 21 очко.