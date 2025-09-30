Скидки
Аталанта — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Балтика» перевернули всё. Глушенков в огне. Разочарование «Краснодара». ПЛН #112

«Чемпионат» представляет 112-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Тур получился не самым ярким, но говорить всё равно есть о чём. Лёгкие победы «Зенита» и «Спартака», которому через неделю играть с ЦСКА. Армейцы в свою очередь уверенно разобрались со сверхстабильной «Балтикой». «Краснодар» забуксовал на поле «Ростова», «Локомотив» курьёзно одолел «Рубин», а «Динамо» воспользовалось ошибками «Крыльев Советов». Всё это обсуждаем в новом выпуске.

Видеоверсия выпуска:

Аудиоверсия выпуска:

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

01:35 — Победа «Динамо» и падение «Крыльев»;

09:19 — «Локо» прервал безумную серию ничьих благодаря ошибке Ставера;

25:19 — Разочаровавшее южное дерби;

36:38 — Глушенков разорвал «Оренбург». А за другую звезду «Зенита» обидно;

46:53 — ЦСКА — первый в таблице, а «Балтика» больше не непобедимая;

56:05 — «Спартак» испепелил «Пари НН». И наши прогнозы на дерби в следующем туре.

