Аршавин выложил фото со стадиона «Кайрата» в преддверии матча с «Реалом» в ЛЧ

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин поделился фотографией со стадиона казахстанского клуба в преддверии матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» встретится с мадридским «Реалом» уже сегодня, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

«В гостях у «Кайрата», — подписал фото Аршавин и добавил в конце эмодзи жёлтого сердца.

Фото: Соцсети Андрея Аршавина

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов. В первом туре общего этапа ЛЧ казахстанский клуб встречался с лиссабонским «Спортингом» и проиграл со счётом 1:4.