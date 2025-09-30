Скидки
Главная Футбол Новости

Аршавин выложил фото со стадиона «Кайрата» в преддверии матча с «Реалом» в ЛЧ

Аршавин выложил фото со стадиона «Кайрата» в преддверии матча с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин поделился фотографией со стадиона казахстанского клуба в преддверии матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов. «Кайрат» встретится с мадридским «Реалом» уже сегодня, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«В гостях у «Кайрата», — подписал фото Аршавин и добавил в конце эмодзи жёлтого сердца.

Фото: Соцсети Андрея Аршавина

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов. В первом туре общего этапа ЛЧ казахстанский клуб встречался с лиссабонским «Спортингом» и проиграл со счётом 1:4.

